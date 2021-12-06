Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu başlıyor: Ekonomi ve savunma iş birliği masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından resmi ziyaret için bugün Katar'a gidecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.

TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ, BÖLGESEL MESELELER...

İki lider tören sonrasında baş başa görüşecek. Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak; Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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YENİ ANLAŞMALARA İMZA ATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinde, mevcut iş birliğinin artırılması noktasında adımlar da atılacak.

Bu kapsamda Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisi gerçekleştirilecek.

İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantıların sonucunda; ticaretten enerjiye, savunmadan sanayiye kadar birçok alanda 62 anlaşma imzalandı.

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Erdoğan ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci toplantıda da çeşitli anlaşmalar imza altına alınacak.

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