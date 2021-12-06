Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın Katar turu başlıyor Ekonomi ve savunma iş birliği masada
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu başlıyor: Ekonomi ve savunma iş birliği masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yıl aradan sonra bugün Katar'a gidiyor. Erdoğan, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Katar Emiri Al Sani ile bir araya gelecek, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisine katılacak. Erdoğan'ın Katar ziyaretinde ekonomi ve savunma işbirliği konuları görüşülecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Katar turu başlıyor: Ekonomi ve savunma iş birliği masada
Katar Emiri Al Sani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından resmi ziyaret için bugün Katar'a gidecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.

TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ, BÖLGESEL MESELELER...

İki lider tören sonrasında baş başa görüşecek. Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak; Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek

YENİ ANLAŞMALARA İMZA ATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinde, mevcut iş birliğinin artırılması noktasında adımlar da atılacak.

Bu kapsamda Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisi gerçekleştirilecek.

İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantıların sonucunda; ticaretten enerjiye, savunmadan sanayiye kadar birçok alanda 62 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci toplantıda da çeşitli anlaşmalar imza altına alınacak.

Bakan Çavuşoğlu Katar'a gidiyor: Mevkidaşı El Sani ile görüşecek
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu Katar'a gidiyor: Mevkidaşı El Sani ile görüşecek

Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması
GÜNDEM
Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması
Altın yükselişle tamamlandı

Altın yükselişle tamamlandı

İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar.
Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

8 Ocak 2022'de açılması planlanıyor.
Memur maaşlarına zam oranı belli oldu

​İşte milyonlarca memurun merakla beklediği o rakamlar.

'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan ceza istendi.

Boyaları solmak yerine her yıl daha da canlanıyor.

Hastaneyi <br>birbirine kattı

Hastaneyi
birbirine kattı

Maske takmayan hastadan doktora akılalmaz sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.