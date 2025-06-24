Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran'da Hollanda Krallığı'na ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.