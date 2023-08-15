|
Gündem

DEAŞ’ın arşivi açıldı

Polisin 2022 yılı başında Kilis’te ihbar üzerine gittiği adreste bulduğu flash bellek ile terör örgütü DEAŞ’a büyük darbe vuruldu. Diskte sözde Şam vilayetinin 2019-2021 arasındaki faaliyetleri, iç yazışmaları, üyelerin özgeçmişleri ve örgüte katılırken verdiği referanslar vardı. Birçok uyuyan hücreyi deşifre eden arşiv Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

Şahin Şen
04:00 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Terör örgütü DEAŞ’la mücadeleyi tüm hızıyla sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, örgütün sözde Şam vilayetinin tüm yapılanmasını deşifre etti. 2022 yılı başında Kilis’te bir ihbar üzerine gittikleri adreste 128 GB boyutunda bir flash bellek bulan güvenlik güçleri, bellekte DEAŞ üyelerine ait bilgiler ve talimatların bulunduğu Arapça yazılmış binlerce belge olduğunu tespit etti. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

70 BİN BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemelerde flash bellek içerisinde DEAŞ’ın sözde Şam vilayetinin 2019-2021 yılları arasındaki faaliyetlerini ele alan 70 bin örgüt içi yazışma bulundu. Belgelerde örgüt içi iletişimin, örgüt üyelerinin özgeçmişlerinin, örgüt içi emirlerin, talimatların ve alınan kararların aktarıldığı, gizlilik kuralları içinde belirli bir hiyerarşik silsile takip edilerek iletilen mesajlar olduğu belirlendi. İncelenen özgeçmiş dokümanlarında örgütün gizlilik gerekçesiyle katılım yapmak isteyen teröristlerden DEAŞ içerisinden referans istediği belirlendi. Listenin ele geçirilmesiyle Türkiye’de uyuyan hücre olarak bulunduğu belirlenen çok sayıdaki DEAŞ’lı terörist yakalandı.

4 HEDEF BAŞLIĞI BELİRLENMİŞ

Belgelerde yapılacak terör saldırılarının vur-kaç taktiği ile yapılmasının gerektiği, küçük vilayetlere kurulacak sözde askeri üslerde yeni örgüt üyelerine eğitim verileceği de tespit edildi. Örgütün çeşitli patlayıcı maddeler üretmek için uzmanlık alanları oluşturduğu ve havacılık alanına yoğunlaşarak eleman yetiştirilmesi için eğitimler düzenlemeye başladığı da belirlendi. Örgütün yapacağı terör saldırılarında eylem hedefleri olarak askeri, ekonomik, medya ve ortak hedefler olarak 4 başlık belirlediği ortaya çıkarıldı. Kalan diğer belgelerin de incelenmesiyle binlerce DEAŞ’lı teröristin kimlik bilgisine erişileceği öğrenildi.


İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile El Kaide terör örgütlerine maddi kaynak sağlamayı amaçladığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Yapılan incelemede, sosyal medya platformları üzerinden söz konusu terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para topladıkları tespit edilen 6 şüphelinin kimlik bilgileri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.


#Operasyon
#DEAŞ
#terör örgütü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kök maaşım ne kadar, en düşük emekli maaşı kaç lira?