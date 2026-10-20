DEAŞ'ın finans ağına İstanbul ve Mersin’de darbe: 14 şüpheli gözaltına alındı

Son 10 yılın en yüksek artışı: İşte İstanbul'da baraj baraj güncel doluluk oranları

İstanbul’da etkili olan yoğun ve aralıksız yağışlar baraj su seviyelerine can suyu oldu. İSKİ verilerine göre mega kentin barajlarındaki ortalama doluluk oranı sadece 5 gün içinde yüzde 38 seviyelerinden yüzde 53,54’e fırladı. Kaydedilen bu oran, son 10 yılın Ekim ayı ölçümleri arasındaki en yüksek değer olarak tarihe geçti.