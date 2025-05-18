DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Öcalan'ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adası'na doğru yola çıktı.





DEM heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret





Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesinin ardından DEM Parti heyetinden İmralı'ya ilk ziyaret yapılıyor.

Heyette yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan'la görüşecek. Heyet daha önce 4 kez İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşmüştü.





Terör örgütü PKK; Abdullah Öcalan'ın yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" üzerine 12. Kongresi'ni 5-7 Mayıs tarihleri arasında topladığını duyurmuştu. PKK, 12 Mayıs'ta resmen kendisini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldıklarını açıklamıştı.





Silahların teslimi için teröristlerin bulunduğu ülkelerde yani Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da ayrı mekanizmalar işletilecek. Kaynaklar, sürecin beş evreden oluştuğunu ve şu anda üçüncü evrenin içinde olunduğunu açıkladı.

'Terörsüz Türkiye' süreci beş evre planlandı

İstihbarat kaynaklarına göre; ilk evre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'taki "iç cepheyi güçlendirelim" çağrısıyla başladı, Bahçeli'nin çağrısıyla son buldu.





İkinci evre İmralı'nın çağrısı, Dem Parti'nin ziyaretleri ve terör örgütü PKK'nın fesih kararı.





İçinde bulunulan silah bırakma süreci üçüncü evre olarak tanımlanıyor.





Silahlar nasıl bırakılacak?





Edinilen bilgiye göre, terör örgütünün silahları bırakması için Irak, İran, Suriye ve Türkiye sahasında o coğrafyanın yapısı ve lojistiğine göre farklı mekanizmalar oluşturulacak.





Dört ülkede 8-10 bin civarında terörist olduğu biliniyor. Irak'ta , hükümetle yapılan görüşmeler çerçevesinde Kandil, Metina, Zap boşaltılacak, silahlar alınacak.







