Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik geçildi, terör örgütü kendisini feshettiğini ve silah bırakacağını açıkladı.





Silahların teslimi için teröristlerin bulunduğu ülkelerde yani Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da ayrı mekanizmalar işletilecek.





Kaynaklar, sürecin beş evreden oluştuğunu ve şu anda üçüncü evrenin içinde olunduğunu açıkladı.





'Terörsüz Türkiye' süreci beş evre planlandı





İstihbarat kaynaklarına göre; ilk evre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'taki "iç cepheyi güçlendirelim" çağrısıyla başladı, Bahçeli'nin çağrısıyla son buldu.





İkinci evre İmralı'nın çağrısı, Dem Parti'nin ziyaretleri ve terör örgütü PKK'nın fesih kararı.





İçinde bulunulan silah bırakma süreci üçüncü evre olarak tanımlanıyor.





Silahlar nasıl bırakılacak?





Edinilen bilgiye göre, terör örgütünün silahları bırakması için Irak, İran, Suriye ve Türkiye sahasında o coğrafyanın yapısı ve lojistiğine göre farklı mekanizmalar oluşturulacak.





Dört ülkede 8-10 bin civarında terörist olduğu biliniyor.





Irak'ta , hükümetle yapılan görüşmeler çerçevesinde Kandil, Metina, Zap boşaltılacak, silahlar alınacak.





Suriye'de ne olacak?





Suriye'de ise Şam rejimi ile YPG arasındaki 8 maddelik anlaşmanın hayata geçirilmesi isteniyor.





Teröristlerin silah bırakmaları ve Suriye ordusuna katılmaları bekleniyor.





Kaynaklar, "Silahlı yapı olarak kalma, özerklik taleplerinin kabul edilmesinin ihtimali yok." değerlendirmesi yapıyor.





Dikkatle yürütülen süreçte Şam yönetimiyle birlikte hareket edilecek.





İran'ın da bölgedeki bu tasfiye sürecini desteklemesinin önemli olduğu vurgulanıyor.





Türkiye’de ise 50-100 arasında PKK'lı terörist olduğu tahmin ediliyor.





Bunlar için TSK ile istihbarat birimleri koordineli bir şekilde çalışma yürütülecek.





Terör örgütünün üst kadrosu nereye gidecek?





30-50 kişi arasında değişen üst düzey kadro ise Irak’ta kalabilir ya da Avrupa’ya gidebilirler.





Genel beklenti Süleymaniye’de kalacakları yönünde.





"Dört ayda tamamlanması hedefleniyor"





Kaynaklar, "Kesin bir tarih vermek doğru değil ama bu evrenin dört ayda tamamlanması hedefleniyor." bilgisini verdi.





Silah bırakma sürecinde sahadaki durumu MİT doğrulayacak . Cumhurbaşkanı'na rapor sunacak.





Süreç nasıl ilerleyecek?





Süreç, "Her olumlu adım yeni adımın önünü açacak" mantığıyla ilerleyecek.





Üçüncü evre olumlu şekilde sürerse eş zamanlı bazı adımlar atılabilir.





Hazırlıkları süren infaz yasası değişikliği bu aşamada önemli olacak.





Hasta ve yaşlı mahkumların cezaevinden çıkarılması, kayyum kararlarının istisnai bir duruma getirilmesi, Öcalan'ın avukatları, ailesi ve ziyaretçilerinin İmralı'ya gidebilmeleri üzerinde duruluyor.





Ardından sürecin dördüncü evresine geçilmesi planlanıyor .





Bu demokratikleşme ve yasal düzenleme evresi.





Bu noktada Meclis rol alacağından siyasi partiler bir araya gelmesi üzerinde duruluyor.





Beşinci evre ise "Sosyoloji ve psikoloji ile bütünleşme evresi" olarak tanımlanıyor.





Kaynaklar, bu bölümün "Zor uzun ve provokasyona açık olabileceği bu nedenle hassasiyetle takibi yapılacak bir evre olduğu." değerlendirmesi yapıyor.











