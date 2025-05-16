Bölgede yeni bir dönem başlar: Aşiretler de barıştan yana

Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütü PKK'nın silah bırakacağını açıklaması, bölgedeki aşiretler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Süreçten beklentilerini dile getiren kanaat önderleri, Yeni Şafak'a açıklamalarında, silahların susmasının hem ekonomik hem toplumsal huzur açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.





SERMAYELERİ YOKSUL HALKTI

Sait Şimşek

Silahsızlanma kararına ilk günden beri destek verdiklerini söyleyen Bitlis Alikan Aşireti kanaat önderi Sait Şimşek, “40 yıldır PKK laneti Türkiye’nin başına musallat oldu. PKK’nın tek sermayesi, cahil ve yoksul halkı kendi saflarına çekmekti ve bundan nemalanıyordu” diye konuştu.

Şimşek, “Bölgenin tarım ve hayvancılığa dayalı bir geçim yapısı var. PKK’nın silahlı çatışmaları yüzünden yaylalarda hayvancılık yasaklandı. Pek çok insan hayvanlarını satmak zorunda kaldı. Tarım da yapılamaz hale geldi. Böylece halk sefalet ve fakirliğe sürüklendi” ifadelerini kullandı.





TERÖRLE MÜCADELE ETTİK

Aşiretlerin yıllarca PKK’ya karşı direndiğini vurgulayan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal mutabakatı sağlamak açısından bütün aşiretleri birleştirerek PKK’ya karşı mücadele ettik. Bu yüzden sürekli tehditler aldık, saldırılara uğradık. Onların amacı aşiretleri ortadan kaldırmaktı, ancak başaramadılar. PKK’nın silah bırakması Türkiye için çok önemli bir adımdır. Biz kardeşçe bu ülkeyi koruduk, korumaya da devam edeceğiz.”

Ayrıca Şimşek, süreci başlattıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye yürekten teşekkür etti.





ZARARI KÜRTLERE VERDİ

Abdurrahim Semavi

Kadim Aşiretler Federasyonu’na mensup kanaat önderlerinden Abdurrahim Semavi de PKK’nın Kürt halkına büyük zarar verdiğini vurguladı. Bölgedeki çatışmalardan en fazla zarar gören kesimin başında Kürt halkının geldiğini anlatan Semavi, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kayıtlı nüfusun yarısından fazlası, doğup büyüdükleri toprakları PKK yüzünden terk etmek zorunda kaldı” şeklinde konuştu. PKK’nın silah bırakmasıyla birlikte bölgede yeni bir dönemin başlayacağını belirten Semavi, şu ifadeleri kullandı: “Yaşanan göçlerle birlikte toplumsal düzen, ticaret ve sanatsal hayat ciddi şekilde sekteye uğradı. Uzun yılların ardından PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesiyle, bölgede sosyal ve ekonomik anlamda yeni bir dönemin başlayacağına inanıyoruz. Halk nihayet kendi imkânlarına odaklanabilecek ve sağlıklı bir toplumsal yapının temelleri atılabilecek.”



