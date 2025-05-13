Fesih kararı samimiyetle uygulanmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi dün Ankara’da ağırladı. Üçlü görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fidan, terör örgütü PKK’nın fesih kararını “tarihi ve önemli” olarak değerlendirdi.





SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZ

Bakan Fidan, üçlü zirvede Suriye’de yaşanan sorunları ve çözüm yollarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirterek, Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te yıkılmasının ardından yürütülen diplomatik çabalara dikkat çekti. “Biz de bölge ülkeleri olarak sorunları hep beraber nasıl çözeriz, onun arayışı içerisindeyiz. Suriye'ye her alanda desteğimiz tamdır" dedi. Fidan, Suriye'nin İsrail yayılmacılığı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve bunun “Suriye'nin istikrarını, güvenliğini, geleceğini tehdit eder bir boyuta ulaştığını” söyledi.





ANAYASA KONUŞULDU

Fidan, Suriye topraklarının üçte birinin YPG işgali altında olduğunu belirterek, bunun ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi. Diplomatik yaptırımların kaldırılması ve ekonomik sorunların aşılması için yürütülen çalışmalara da değindi: “Özellikle Avrupa Birliği ve Amerika tarafından Esed dönemi rejiminde konulmuş yaptırımların kaldırılması konusunda neredeyiz? Çabalarımız ne üretti? Onu bir değerlendirme imkanımız oldu.” Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’nin yeni hükümetin anayasa ve parlamento çalışmalarını anlattığını belirten Fidan, “Birçok konuyu sıfırdan ele alan bu hükümet giderek kendisini daha da toparlıyor. Biz bu konudaki bütün gayretleri destekliyoruz” dedi.





GAZZE DE GÜNDEMDEYDİ

Ürdün’le birlikte Gazze konusunun da gündemlerinde olduğunu belirten Fidan, “Gazze'de devam eden insanlık dramının bir an önce son bulması konusunda neler yapabiliriz? O konuda tekrar görüşlerimizi paylaştık." diye konuştu. Fidan, Rusya ile Ukrayna'nın 15 Mayıs’ta İstanbul'da yeniden bir araya geleceğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süredir ateşkes çağrısı yaptığını söyledi. “Son birkaç aydır bunun artık hem Ruslar hem Ukraynalılar hem Avrupalılar hem Amerikalılar tarafından da benimsendiğini görüyoruz” diyen Fidan, Türkiye’nin tüm kurumlarıyla sürece katkı sunduğunu belirtti.





ATILACAK PRATİK ADIMLAR VAR

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına değinen Fidan, şunları söyledi: "PKK'nın almış olduğu karar, bence tarihi ve önemli bir karar. Özellikle kalıcı barış ve istikrarın bölgemize hakim olması açısından ben bu kararı oldukça önemli görüyorum. Tabii bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz. Ben bu kararın samimi bir şekilde uygulanması ve diğer endişeleri de izale edici şekilde hayata geçirilmesi halinde gerçekten geleceğimiz için, vatandaşlarımız için, herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Çok fazla detaylı konu var ama bugün bu genel olumlu havanın üstüne daha başka bir şey söylemek istemiyorum."





BÖLGEMIZ AÇISINDAN BIR DÖNÜM NOKTASI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının bölge istikrarı açısından da dönüm noktası olduğunu belirtti. İsrail’in Suriye’ye saldırılarının uluslararası hukukun sistematik ihlali olduğunu belirten Şeybani, bu saldırıların sivil altyapıyı hedef aldığını ve tüm bölgeyi tehlikeye attığını söyledi. Şeybani, İsrail’e karşı uluslararası baskının artırılması gerektiğini dile getirdi. Şeybani, Ankara’da büyükelçilik, Gaziantep’te ise yeni bir konsolosluk açılacağını da açıkladı.





İSRAIL SURIYE'DE FITNE YAYIYOR

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, üçlü görüşmenin ardından, Suriye ve Türkiye ile ortak hareket ettiklerini belirterek, “Suriye’nin güvenliğini tehdit eden ne varsa karşısındayız” dedi. “İsrail Suriye’nin içişlerine karışmaktadır, fitne yaymaktadır” diyen Safedi, saldırıların durdurulması ve İsrail’in işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı. Gazze’deki insani krize değinen Safedi, “İsrail’in Filistin halkını ilaç, su ve gıdadan yoksun bırakma hakkı yok” dedi. Safadi, PKK’nın kendini feshetme kararına ilişkin da Türkiye'yi tebrik etti.



