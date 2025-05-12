Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.