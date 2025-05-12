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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

20:5212/05/2025, الإثنين
G: 12/05/2025, الإثنين
IHA
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Dışişleri Bakanı Fidan ile Rubio'nun görüşmesinde bölgesel meseleler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Fidan ile Rubio'nun görüşmesinde bölgesel meseleler ele alındı.

Türkiye ile ABD arasında kritik öneme sahip görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. görüşmede ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı
Marco Rubio
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel meseleler konuşuldu

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

Hamas'ın ABD vatandaşı esiri serbest bırakması

ABD vatandaşı Edan Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinilen görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere dair fikir alışverişinde de bulunuldu. Ayrıca 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları ele alındı.


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