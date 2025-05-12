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Dün kritik görüşme gerçekleşmişti: Hamas, ABD'li esiri serbest bıraktı

Dün kritik görüşme gerçekleşmişti: Hamas, ABD'li esiri serbest bıraktı

18:2712/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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Hamas, dün ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin bildiri yayımlamıştı.
Hamas, dün ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin bildiri yayımlamıştı.

Hamas'ın ABD ile doğrudan görüşmeleri neticesinde, Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Aidan Alexander'ın Kızılhaç heyetine teslim edilerek serbest bırakıldı.

Hamas, Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir askeri
Aidan Alexander
'ın serbest bıraktıklarını açıkladı.

Dün Hamas ile ABD arasında bir görüşme gerçekleşmiş ve Gazze'de ateşkesin ve esir takasının ele alındığı bildirilmişti.

İsrail'in 'haberimiz yoktu' dediği görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Hamas'ın lideri Halil el-Hayye Amerikan hükümeti ile görüşmelerin 'çok olumlu' geçtiğini belirterek büyük bir ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

ABD'li esir asker serbest bırakıldı

Hamas, ayrıca, Gazze Şeridi'nin bağımsız ve profesyonel bir komite tarafından yönetilmesine de hazır olduklarını belirtmişti.

Öte yandan Hayye, çifte vatandaşlığa sahip Amerikan-İsrailli asker Aidan Alexander'ın serbest bırakılacağını da ifade etmişti.

Bu sürecin ardından Hamas, bugün yaptığı açıklama ile Alexander'ın Kızılhaç heyetine teslim edilerek serbest bırakıldığını açıkladı.



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