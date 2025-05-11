ABD ile görüşmeler sonrası Hamas'tan ilk açıklama: Gazze'de ateşkese hazırız

ABD ile görüşen Hamas, Gazze'de ateşkes için 'hazır' olduklarını açıkladı
ABD ile 'Gazze'de ateşkes' görüşmelerinde sona yaklaşıldığını belirten İslami Direniş Hareketi Hamas, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze'nin bağımsız bir komite tarafından yönetilmesine hazır olduklarını belirten Hamas lideri Halil el-Hayye, ABD ile görüşmelere ilişkin bir de bildiri yayımladı. Trump'ın bu hamlesi, Batı'da Hamas'a meşruiyet kazandıracak.
Gazze'de şubat ayındaki ilk ateşkesin ardından uzun süredir devam eden
görüşmelerde sona yaklaşıldı.
İslami Direniş Hareketi
Hamas'ın lideri Halil el-Hayye,
Amerikan hükümeti ile görüşmelerin
'çok olumlu'
geçtiğini belirterek
büyük bir ilerleme
kaydedildiğini söyledi.
Hamas, ayrıca,
Gazze Şeridi'nin bağımsız ve profesyonel bir komite tarafından
yönetilmesine de
hazır olduklarını
belirtti.
Hamas'ın resmi açıklamasının tamamı:
─ Ateşkesin sağlanması için arabulucular tarafından sarf edilen çabaların bir parçası olarak;
Hamas,
geçtiğimiz günlerde
ABD yönetimiyle temaslarda bulundu
ve bu temaslarda
büyük bir ilerleme kaydedildi.
Esir Takasları Yeniden Başlayacak
Esir Takasları Yeniden Başlayacak
─ Çifte vatandaşlığa sahip
Amerikan-İsrailli asker Aidan Alexander'ın serbest bırakılması;
ateşkesin durdurulması,
sınırların açılması ve Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yardım ve sükunet getirilmesi
için atılan adımların bir parçası olarak gerçekleşecektir.
'Komite Gazze'yi Yönetebilir'
'Komite Gazze'yi Yönetebilir'
─ Hareketimiz, derhal yoğun müzakerelere başlamaya
ve
savaşı durduracak nihai bir anlaşmaya varmak,
üzerinde mutabık kalınan şekilde esir değişimlerini tamamlamak ve
Gazze Şeridi'ni bağımsız profesyonel bir komite tarafından yönetmek,
yeniden imar ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yanı sıra
uzun yıllar boyunca sükûnet ve istikrarın devamını sağlamak için
ciddi çaba sarf etmeye
hazır olduğunu
teyit eder.
Türkiye'ye Teşekkür
Türkiye'ye Teşekkür
─ Kardeş Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki arabulucuların yanı sıra
Türkiye'deki kardeşlerimizin de
geçtiğimiz süreç boyunca
yorulmak bilmeden sarf ettikleri çabaları
takdirle karşılıyoruz.
Trump Netanyahu'yu Devre Dışı Bıraktı
Trump Netanyahu'yu Devre Dışı Bıraktı
ABD basınında yer alan haberlere göre Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeleri sonlandırarak Hamas yetkilileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.
Amerikan yayın kuruluşu NBC'ye konuşan Trump,
"İsrail'in Gazze'de operasyonları devam ettirmesinin bir manası yok, bu hiçbir işe yaramayacak"
ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın Netanyahu'yu ateşkes görüşmelerinden
çıkardığı
iddia edilirken, İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürerek
Amerikan hükümetini baskı altında tutmaya
çalışıyor.
Uluslararası Arenada Zafer
Uluslararası Arenada Zafer
Gazze'de işgalci İsrail'in saldırılarına karşı
hürriyet ve onur
mücadelesi veren İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD ile görüşmelerin akabinde imzalanacak
anlaşmada büyük kazanımlar elde edecek.
Daha öncesinde
'İsrail'in aracılığı ile'
gerçekleştirilen görüşmeler, Trump'ın Netanyahu'yu
devre dışı bırakmasıyla
ilk kez
Hamas-ABD arasında
yaşanıyor.
ABD, Hamas'ı
resmen tanımış olacağı
gibi, beraberinde
birçok devletin de
bu adımı atmasını
-istemeden de olsa-
sağlayacak.
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