ABD'nin İsrail Büyükelçisi, ülkesinin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini desteklediğini söyledi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail basınından Kanal 12'ye açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Huckabee, Washington yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonrası aşamaya ilişkin henüz ayrıntılı bir planı olmadığını belirtti. "ABD, isteyenlerin Gazze'yi terk etmesine izin verilmesi fikrini destekliyor." ifadelerini kullanan Huckabee, Washington yönetiminin Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmesini desteklediğine işaret etti.

Gazze'nin yeniden inşasının, Arap Körfezindeki ülkelerin katılımıyla gerçekleştirileceğini savunan Huckabee, esir değişimi ve ateşkes anlaşmasının geciktirilmesinden Hamas'ı sorumlu tutarak, bunun "tek engel" olduğunu iddia etti.