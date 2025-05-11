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Dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Gazze'nin acı bilançosu: Son 24 saatte hastanelere 19 ölü ve 81 yaralı getirildi

Dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Gazze'nin acı bilançosu: Son 24 saatte hastanelere 19 ölü ve 81 yaralı getirildi

13:5111/05/2025, dimanche
AA
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Gazze'de soykırım devam ediyor.
Gazze'de soykırım devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 52 bin 829'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 19 ölü ve 81 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 720 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 513 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 829'a, yaralıların sayısının da 119 bin 554'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.



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