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Her geçen gün daha da kötüleşen insani trajedi : Gazze susuzluktan ölüyor

Her geçen gün daha da kötüleşen insani trajedi : Gazze susuzluktan ölüyor

18:4510/05/2025, Cumartesi
AA
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Gazze'deki Filistinliler su kuyularının ve altyapının tahrip edilmesi nedeniyle temiz içme suyuna erişmede ciddi sıkıntı yaşıyor.
Gazze'deki Filistinliler su kuyularının ve altyapının tahrip edilmesi nedeniyle temiz içme suyuna erişmede ciddi sıkıntı yaşıyor.

Gazze'de su ve kanalizasyon hizmetlerinin neredeyse tamamen çökmesi sonucu 2,3 milyondan fazla kişinin insani bir felaketle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı ve Gazze'nin "susuzluktan ölen bir bölgeye dönüştüğü" belirtildi.

Filistin Su İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in altyapıyı tahrip etmesi, elektriği kesmesi, yakıt ve temel insani maddelerin girişini engellemesi nedeniyle su hizmetlerinin neredeyse tamamen durduğu ve insani bir felaketin kapıda olduğu vurgulandı.

Gazze'deki su ve kanalizasyon tesislerinin yüzde 85'inin ciddi hasar gördüğü, yeraltından çıkarılan suyun yüzde 70-80 oranında azaldığı ve sonuç olarak, kişi başına düşen su tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durumlar için önerdiği asgari miktarın da altına yani günde 3 ila 5 litreye kadar düştüğü ve Gazze'nin "susuzluktan ölen bir bölgeye dönüştüğü" dile getirildi.


Gazze'deki Filistinliler su kuyularının ve altyapının tahrip edilmesi nedeniyle temiz içme suyuna erişmede ciddi sıkıntı yaşıyor.

Atık suların yağmur suyu havzalarına dolmasının, hastalıkların yayılmasına neden olduğu, halkın da içmeye elverişli olmayan ve tuzlu olan suları kullanmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Uluslararası topluma, saldırıların durması, ablukanın kaldırılması, su hizmetlerinde çalışan teknik personelin korunması için acil müdahale çağrısı yapıldı.



#Filistin Su İdaresi
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