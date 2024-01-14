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DEM Parti'den Mardin adaylığını ilan eden Ahmet Türk vazgeçti

2014 ve 2019 yıllarında belediye başkanı seçilen ve terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle yerine kayyım atanarak görevinden alınan Ahmet Türk, 2024 yerel seçimleri için duyurduğu Mardin adaylığını geri çekme kararı aldı.

15:35 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 15:35 - 14/01/2024 Pazar
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Ahmet Türk
Ahmet Türk

Yerel seçimlere sadece 77 gün kala, partiler ve adaylar yoğun bir seçim kampanyası yürütüyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen DEM Parti'nin adımları ise dikkat çekiyor. Şu sıralar CHP ile birlikte hareket eden DEM Parti, özellikle Ahmet Türk'ün aday adaylığı ile gündeme geldi.


DEM Partili Ahmet Türk, belediye kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı iddialarıyla gündeme gelmiş ve CHP'den özel ilgi görmüştü. Ancak Ahmet Türk'ün Mardin'den adaylığını koymasıyla başlayan süreç kısa sürdü. Türk, mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler için yaptığı aday adaylığı başvurusunu geri çektiğini açıkladı.


DEM Partisi, dün 10 ilde adayları, belediye meclis üyelerini ve il genel meclis üyelerini belirlemek üzere halk oylaması düzenledi.


Baraja takıldı


Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan Ahmet Türk, daha önce yaptığı açıklamada ilk turda seçilmemesi halinde aday adaylığından çekileceğini söylemişti.


Ahmet Türk, dün gerçekleşen seçimlerde sandıktan birinci çıksa da yüzde 50+1 barajını geçemedi.



"Aktif siyasetten çekiliyorum"


Aday adaylığından çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.


2 kez kayyum atandı


Ahmet Türk'ün, PKK ile bağlantısı nedeniyle yerine 2 kez kayyum atandı.


2014 yılında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Türk’ün yerine 2016 yılında kayyum atandı. Aynı durum 2019 yılında da devam etti.


2016 yılında görevden alınarak tutuklanan Ahmet Türk, 3 aya yakın bir sür tutuklu kaldı. Ardından ise sağlık sebepleri dolayısıyla tahliyesine karar verildi.


Ahmet Türk’ün 2. Dönem belediye başkanlığı yeniden görevden alınmasıya sonuçlandı.




#Ahmet Türk
#DEM Parti
#aday
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