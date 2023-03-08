Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: HDP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksın

CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, dağılıp tekrar birleşen Altılı Masa ile ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Masada milletvekili dağıtımı başladığında yeniden çatırtı olacağını belirten Sevigen, "Bunların seçime kadar toparlanacaklarını zannetmiyorum. Herhangi bir bakanlık dağılımında, milletvekili dağılımında aynı şey olacak. Düşünün cumhurbaşkanı adayı konusundaki ilk konuşmada kavga çıktı.'' ifadelerini kullandı.