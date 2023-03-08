Selahattin Demirtaş - Meral Akşener.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adaylığı şartıyla Altılı Masa'ya geri dönen Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında
'CHP ile HDP görüşebilir mi?'
sorusuna
"CHP, HDP ile görüşebilir, bu net. Ama bize asla getiremez"
cevabını vermişti.
"HDP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksın"
"HDP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksın"
Akşener'in açıklamalarının ardından terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden bir mektup paylaştı.
HDP'nin destek vermesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun büyük ihtimalle cumhurbaşkanı seçileceğini iddia eden Demirtaş,
"HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız."
dedi.
İmamoğlu ve Yavaş'ı hatırlattı
İmamoğlu ve Yavaş'ı hatırlattı
Demirtaş Akşener'e ithafen yazdığı mektupta İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu. İmamoğlu ve Yavaş'ın seçilmesinde HDP'nin de katkısı olduğunu belirten Demirtaş
"Yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için “istemem” demediğinizi de hatırlatırım"
ifadelerini kullandı.
Demirtaş'ın
"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e açık mektubum"
diyerek paylaştığı mektup şöyle:
#Selahattin Demirtaş
#Meral Akşener
#Altılı Masa
#Mektup
1 saat önce
Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: HDP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksın
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