Gündem Denklik mağdurları çözüm istiyor Yurt dışında eğitim gören 100 bine yakın üniversite mezunu mesleğini icra edemiyor
EĞİTİM

Denklik mağdurları çözüm istiyor: Yurt dışında eğitim gören 100 bine yakın üniversite mezunu mesleğini icra edemiyor

Yurt dışında eğitim gören öğrenciler, eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'ye döndüklerinde denklik problemiyle karşılaşıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun Türkiye'nin imzaladığı Lizbon Sözleşmesi'ne rağmen diplomalarını tanımadığını belirten mağdurlar, ülke içinde mesleklerini icra edemiyor. Binbir emekle yurt dışında tıp eğitimi alan bir doktor, hastanede güvenlik görevlisi olarak; hukuk fakültesinde okuyan avukat, avukat katibi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin üç kez talimat vermesine rağmen YÖK'ün harekete geçmediğine vurgu yapan denklik mağdurları artık çözüm istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Denklik mağdurları çözüm istiyor: Yurt dışında eğitim gören 100 bine yakın üniversite mezunu mesleğini icra edemiyor
Foto/arşiv

Yurt dışı yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimi alan öğrenciler, mezun olup Türkiye'ye döndükleri zaman denklik sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Türkiye'de bulunan yaklaşık 100 bin mağdur, uluslararası üniversite tanıma sözleşmesinin imzalanmış olmasına rağmen ülkeye döndüklerinde diplomalarına denklik verilmediğini belirtiyor.

YÖK TANINIRLIK BELGESİNİ KABUL ETMİYOR

Yurt dışında bulunan üniversitelerde eğitime başlamadan önce Yükseköğretim Kurulu ile iletişime geçen öğrenciler, ellerinde YÖK'ün verdiği tanınırlık belgesi olmasına rağmen denklik alamıyor.

YÖK'ün denklik vermemesi sebebiyle mesleklerini icra edemeyen binlerce mağdur, başka alanlarda çalışmak zorunda kalıyor. Örneğin denklik mağdurları arasında bulunan bir doktor, tıp eğitimini yurt dışında alması sonrası hastanede güvenlik görevlisi olarak, hukuk fakültesinde okuyan avukat, avukat katibi olarak çalışmak zorunda kalıyor.

TÜRKİYE 2004 YILINDA LİZBON ANLAŞMASINI İMZALADI

Türkiye, 2004 yılında tam adı "Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme" olan Lizbon Tanıma Sözleşmesi'ne imza attı. Lizbon Sözleşmesi, Avrupa Bölgesi'nde bir başka ülkeden alınmış olan derece ve öğrenim sürelerinin tanınmasına ilişkin usulleri belirleyen ve hukuksal bağlayıcılığı olan bir belge olarak tanımlanıyor.

Sözleşmeye göre, yurt dışında eğitim gören bir öğrenci, ülkesine döndüğü zaman gerekiyorsa staj yaparak veya eksik derslerini tamamlayarak denklik belgesini alabiliyor.

YÖK'ün Lizbon Anlaşmasına uygun olarak değerlendirme yapmaması sebebiyle yurt dışında eğitim gören öğrenciler, mesleklerini ülke içinde icra edemiyor. YÖK'ün uyguladığı bu sistem, eğitimlerini yabancı dil desteğiyle tamamlayan ve kendilerini pek çok alanda geliştiren öğrencilerin Türkiye'ye dönmesine engel oluyor.

ERDOĞAN ÜÇ KEZ TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemlerde yaptığı konuşmada denklik mağdurlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmiş ve gerekli talimatı verdiği söylemişti. Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geleceğimizin teminatı olan genç nesillere destek olmayı, onların her açıdan en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için gerekeni yapmayı sürdüreceğiz. Denklik ve diplomalar konusunda yaşanan sorunların en kısa sürede çözüleceğini ümit ediyorum. Gerekli talimatı verdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç kez talimat vermesine rağmen YÖK tarafından sorunun çözülmediğine dikkat çeken denklik mağdurları artık çözüm istiyor.

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