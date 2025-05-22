Dışı lüks villa içi uyuşturucu bahçesi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir villada uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Villada odalara sera düzeneği kurulduğu belirlendi, 234 kök Hint keneviri, 3 kilo 745 gram esrar ele geçirildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir villada uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
İlçedeki bir villada uyuşturucu madde imal edildiği bilgisi üzerine adrese baskın düzenlendi.
Villada odalara sera düzeneği kurulduğu belirlendi, 234 kök Hint keneviri, 3 kilo 745 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.