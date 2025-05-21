Antalya’da bir haftada 17 zehir taciri tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza attı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 19 ayrı olayda 28 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan da 191 olayda 128 şüpheli şahıs yakalandı. Uyuşturucu suçlarından aranan 17 şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanırken 12'si cezaevine teslim edildi.