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Park halindeki araca benzin döküp yaktılar

Park halindeki araca benzin döküp yaktılar

16:3121/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
IHA
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Samsun'da gece yarısı park halindeki otomobile benzin döküp yakan 2 kişi tutuklandı.
Samsun'da gece yarısı park halindeki otomobile benzin döküp yakan 2 kişi tutuklandı.

Samsun'da gece yarısı park halindeki otomobile benzin döküp yakan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak, tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 19 Mayıs gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.A.'ya ait park halinde otomobile benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araç müdahale ile söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aracı yaktıkları ileri sürülen E.Y. ve H.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Alacak-verecek meselesi yüzünden aracı yaktığı tespit edilen E.Y. ve H.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



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