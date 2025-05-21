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Eski eşini sokak ortasında ayağından vuran kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

Eski eşini sokak ortasında ayağından vuran kadın adli kontrolle serbest bırakıldı

16:3021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
DHA
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Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün tartıştığı eski kocası Emirhan N.'yi (32) tabancayla ayağından vurarak yaralayan Sezen S. (30), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş etti. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan N., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sezen S., polis tarafından gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Sezen S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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