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İstanbul'da akıl almaz cinayet: Kocasını sevgilisine öldürttü

İstanbul'da akıl almaz cinayet: Kocasını sevgilisine öldürttü

17:0913/05/2025, Salı
DHA
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Bahçelievler'de sokak ortasında başındaki beyaz poşetle yüzünü gizleyen kişi tarafından öldürülen Hüseyin Veznedar (54) cinayetiyle ilgili aralarında eşinin de bulunduğu 2 kişi yakalandı. Hüseyin Veznedar'ın 2012 yılından beri evli olduğu eşi Z.V.'nin kurduğu planla Ufuk A.(44) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Veznedar'ın eşi Z.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Bursa'da yakalanan şüpheli Ufuk A. adliyeye sevk edildi.

Olay, 9 Mayıs'ta Çoban Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kafeterya işlettiği öğrenilen Hüseyin Veznedar, sokakta başındaki beyaz poşetle yüzünü gizleyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Saldırıda vücuduna 5 kurşun isabet eden Veznedar, olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan yaya olarak kaçtı.

OLAY GÜNÜ BAŞKASIYLA BULUŞMUŞ

Cinayet Büro Amirliği'nin olayın ardından şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmada, saldırının gerçekleştirildiği sırada otomobilini caddeye park eden eş Z.V.'nin ifadesi alındı. Olayı anlatan Z.V., eşinin kendisini telefonla arayarak alışveriş yapmak için sokağa inmesini istediğini, olayın bu sırada gerçekleştiğini söyledi. Polis ekipleri, Z.V.'nin verdiği çelişkili ifadelerin ardından çalışmasını sürdürdü. İncelemelerin ardından olay günü sabah saatlerinde Z.V. ve bir erkeğin birlikte otele gittiği görüntülere ulaşıldı.

ŞÜPHELİNİN İSMİNİ VERDİ, CİNAYET PLANINI ANLATTI

Görüntülerin ardından tekrar sorgusu yapılan Z.V., eşini öldürmek için cinayet planı yaptığını itiraf ederek saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ismini verdi. Z.V.'nin poliste verdiği ifadesinde “Uzun süredir gönül ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istiyordum ancak Hüseyin benden ayrılmak istemiyordu. Beni tehdit ediyordu. Olay günün sevgilim olan Ufuk'la buluştum. Bir süre konuştuktan sonra evin oraya geldik. Ufuk'u bir sokak geride indirmiştim. Ben telefon ederek onu bir bahaneyle aşağı çağırdım. Bana doğru gelirken bir anda silahlı saldırı oldu. Ufuk'un onunla konuşup ikna etmesini bekliyordum. Öldüreceğini bilmiyordum." dediği öğrenildi. Bu ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Z.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

Z.V.'nin ifadesinin ardından Ufuk A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Bursa'ya kaçtığını belirledi. Bursa'da kaldığı otelde yakalanan Ufuk A., gözaltına alınarak İstanbul, Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Burada sorgulanan şüpheli, yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek, Z.V. ile internet üzerinden tanıştığını, bir süredir ilişkileri olduğunu, eşinin kendisini dövdüğünü ve eziyet ettiğini söyleyince kinlendiğini söylediğini öğrenildi. Ancak şüpheli Ufuk A. resmi ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.








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