Netanyahu'dan işgal açıklaması: "Ordu tüm gücüyle Gazze'ye girecek"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, "Gazze'de savaşı durdurabileceğimiz noktada değiliz" ifadelerini kullanarak, askeri harekatın şiddetini artıracaklarını kaydetti.

Netanyahu, Gazzelileri kabul edecek ülkeler bulmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Özellikle nokta saldırılarla sivil altyapıyı ve hastaneleri hedef alan İsrail, Gazze'de giderk büyüyen insani bir felakete neden oluyor.