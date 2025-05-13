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Netanyahu'dan işgal açıklaması: "Ordu tüm gücüyle Gazze'ye girecek"

Netanyahu'dan işgal açıklaması: "Ordu tüm gücüyle Gazze'ye girecek"

16:5113/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Netanyahu: Birliklerimiz hazır, Gazze'ye 'tam kapasiteyle' saldıracağız
Netanyahu: Birliklerimiz hazır, Gazze'ye 'tam kapasiteyle' saldıracağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Gazze'ye yönelik saldırıların önümüzdeki günlerde "tam kapasiteyle" devam edeceğini bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, "Gazze'de savaşı durdurabileceğimiz noktada değiliz" ifadelerini kullanarak, askeri harekatın şiddetini artıracaklarını kaydetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze sınırındaki konuşlandırılmasının tamamlandığını belirten İsrail Başbakanı, operasyonların genişletileceğini duyurdu.

Netanyahu, Gazzelileri kabul edecek ülkeler bulmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.


GAZZE'DE İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR


Özellikle nokta saldırılarla sivil altyapıyı ve hastaneleri hedef alan İsrail, Gazze'de giderk büyüyen insani bir felakete neden oluyor.



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