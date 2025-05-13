28 şehit veren Aykut Ailesi’nden Terörsüz Türkiye hedefine destek: Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür ettiler

1989 yılında yaşanan ve tarihe kara bir leke olarak geçen katliamda, terör örgütünün hedef aldığı Aykut ailesinden 28 kişi hayatını kaybetmiş, bölge derin bir acıya gömülmüştü.

Kundaktaki bebeğin de aralarında olduğu bu vahşet, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını perçinleyen olaylardan biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Aykut, son dönemde terör örgütüne yönelik askeri ve diplomatik operasyonların başarısına vurgu yaparak, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Siyasi irade, milletimizin desteğiyle terörü kökünden temizliyor. Bu süreçte her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne de müteşekkiriz. Artık yeni nesillerimiz, bu topraklarda huzurla büyüsün. Terörün gölgesi bir daha asla Doğu ve Güneydoğu'yu karartmasın" diye konuştu.