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28 şehit veren Aykut Ailesi’nden Terörsüz Türkiye hedefine destek: Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür ettiler

28 şehit veren Aykut Ailesi’nden Terörsüz Türkiye hedefine destek: Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür ettiler

16:4213/05/2025, Salı
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Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce kundaktaki bebek dahil 28 sivilin katledildiği saldırıda yakınlarını kaybeden Aykut ailesi.
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 34 yıl önce PKK'lı teröristlerce kundaktaki bebek dahil 28 sivilin katledildiği saldırıda yakınlarını kaybeden Aykut ailesi.

34 yıl önce Hakkari’de yaşanan menfur PKK saldırısında kundaktaki bebeklerinden yetişkinlere kadar Aykut Ailesi'nden 28 masum sivil hayatını kaybetti. Acıları hâlâ taze olan aile, teröre karşı kararlılıkla sürdürülen mücadeleye destek vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye teşekkür etti. Terörsüz bir Türkiye için birlik mesajı verdiler.

1989 yılında yaşanan ve tarihe kara bir leke olarak geçen katliamda, terör örgütünün hedef aldığı Aykut ailesinden 28 kişi hayatını kaybetmiş, bölge derin bir acıya gömülmüştü.


Kundaktaki bebeğin de aralarında olduğu bu vahşet, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını perçinleyen olaylardan biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.



"Artık gözümüz arkada kalmıyor"


Aile adına açıklama yapan Halil Aykut,
"Devletimizin 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle attığı tarihi adımlar sayesinde artık gözümüz arkada kalmıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliği ve Bahçeli'nin milli duruşu, terör belasını bertaraf etmede çok kritik bir rol oynadı. Bizler, şehitlerimizin aziz hatırası adına onlara minnettarız"
ifadelerini kullandı.

Aykut, son dönemde terör örgütüne yönelik askeri ve diplomatik operasyonların başarısına vurgu yaparak, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Siyasi irade, milletimizin desteğiyle terörü kökünden temizliyor. Bu süreçte her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne de müteşekkiriz. Artık yeni nesillerimiz, bu topraklarda huzurla büyüsün. Terörün gölgesi bir daha asla Doğu ve Güneydoğu'yu karartmasın" diye konuştu.




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