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Dışişleri Bakanı Fidan, Hindistan'ın saldırıları sonrası Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hindistan'ın saldırıları sonrası Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

01:037/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
AA
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Hindistan'ın saldırıları sonrası Türkiye ile Pakistan arasında ilk temas gerçekleşti.
Hindistan'ın saldırıları sonrası Türkiye ile Pakistan arasında ilk temas gerçekleşti.

Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği füze saldırıları sonrası Türkiye, İslamabad yönetimi ile ilk teması gerçekleştirdi. Dışişleri Kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü. İki Bakanın görüşmesinde Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

"Hindistan'a cevap vereceğiz"

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.

İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.



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