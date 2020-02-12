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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki hain saldırılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Atılacak adımlarda kararlıyız. Moskova'ya heyetimiz gidecek" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bugün Cumhurbaşkanımız rejime karşı atacağımız adımları; havadan-karadan açıklamıştır. Bu konuda kararlıyız. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayız, bunun hesabını sorduk. Sormaya devam edeceğiz. Ama İdlib'deki ateşkesin tesis edilmesi noktasında da hangi adımları atacağımızı zaten Cumhurbaşkanımız grup toplantısında açıklamıştır.

Önümüzdeki günlerde de bu sefer bizim heyetimiz Moskova'ya gidecek. Rus heyetleri iki defa Ankara'da gitmişti. Biraz önce söylediğim gibi ateşkesin kalıcı olmasını sağlıyoruz. Bu konuda gereğini yapacağız.

Soçi Anlaşması ortadadır. Bundan sonraki süreçte her şeyin kalıcı olması gerekiyor. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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ARNAVUTLUK'TAKİ FETÖ'CÜLER

Kaçta tane FETÖ'cü var rakamlar elimde yok ama yüzlerce FETÖ üyesi var. Ki bunların iadesini istedik. Son zamanlarda bu konuda bazı olumlu adımlar atıldı, teşekkür ediyorum. Bu adımların tabi biz devamını bekliyoruz. Arnavutluğun FETÖ'cüler için bir güvenli liman olmasını arzu etmeyiz.
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