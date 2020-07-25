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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çok sert tepki: Bizans rüyasından uyan

Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından sonra Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın son provokasyonlarına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın son provokasyonlarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan hükümetinin ve parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır.

"TÜRKİYE'YE BU KONUDA KİMSE DERS VEREMEZ"

Ülkesindeki Müslüman Türk Azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan’dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye’ye ders veremez.

  • "AYASOFYA CAMİ TÜRKİYE'YE AİT, SONSUZA KADAR KORUMAMIZDA OLACAK"
  • Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır.

UNESCO SÖZLEŞMESİNE UYGUN

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine de ruhuna da uygundur.

Türkiye’nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam’ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir."

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