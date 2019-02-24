DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

31 Mart seçimlerine doğru en çok konuşulan Demokratik Sol Parti (DSP) oldu. CHP’nin İYİ Parti (İP) ve HDP ile yaptığı işbirliğinden rahatsız olanlar, soluğu DSP’de aldı. Aralarında Mustafa Sarıgül’ün de olduğu birçok CHP’linin DSP’den aday gösterilmesiyle başlayan tartışma sürerken, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Yeni Şafak’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aksakal, “Belki CHP’li arkadaşlarımız bu manzaradan mutlu olmayabilir, belki birtakım çevrelere rahatsızlık vermiş olabiliriz ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.

CHP DEVLETİ YÖNETMEK İSTEMİYOR

DSP’nin 2002 öncesindeki gücünden daha etkin bir güce ulaşacağını belirten DSP Genel Başkanı Aksakal, şunları söyledi: “DSP’nin seçime katılmasıyla CHP’nin oyları bölünmüyor. CHP iktidar olmak istemediği için sürekli oyu azalıyor. Devleti yönetme arzuları yok. Onca yıldır parti bir kere bile hükümet ortağı olamadıysa, o zaman bu cenazeyi kim kaldıracak? Buna inanmış bir parti olması lazım. Biz de diyoruz ki ‘Biz iktidar olmak istiyoruz’. DSP 3 defa devleti yönetti, tecrübeli kadroları da var. En başta devleti yönetme arzusu var. Artık herkes bu gerçeği gördü.”

İNSANLAR BAŞKA NEREYE GİTSİN?

CHP’den kopanların kendi partilerine gelmesini değerlendiren Aksakal, “İç iktidar kavgaları ister istemez bir savrukluk ortaya koydu. CHP’de siyaset yapmış, kendisini demokrat addeden insanlar, CHP’yi yönetenler gibi herhalde Saadet Partisi’ne gitmezler. Onlar SP ile kucaklaşıyor olabilir ya da örtülü olarak başka partilerle işbirliği içerisinde olabilirler. Bu insanlar nereye gidecek? AK Parti’ye gidemeyeceklerine göre geriye seçime girme yeterliliği olan DSP, DP ya da BTP kalıyor. Bakıldığında iktidar olmuş tek parti DSP. Onlar da burayı tercih ediyor” dedi.

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TELAŞLA BİZE İFTİRA ATIYORLAR

Kimseye ‘Gelin bizden aday olun’ demediklerini belirten Aksakal, Mehmet Kocadon, Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen gibi isimlerin dahi adaylığını kabul etmediklerini kaydetti. Aksakal, “Kabul etmediklerimiz, ettiklerimizden fazla. Oyları bölme düşüncesinde olsak hepsini kabul ederdik. Kendi yerlerine ikame olabilecek bir partiyiz diye telaşa kapılıyor, iftira atıyorlar. ‘Seçime nasıl sokuluyormuşuz’ gibi absürt açıklamalar var. Hak hukuk adalet diye Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceksin, benim seçime katılma hakkımı yok sayacaksın, öyle mi? 1 Nisan’dan itibaren Türkiye’nin ana muhalefeti DSP’dir” şeklinde konuştu.

Sol oylara talibiz

Önder Aksakal

Önder Aksakal, DSP’nin Millet İttifakı’nın oylarını böldüğü iddialarına şu cevabı verdi: “‘94 seçimlerinde sol oylar bölündü, aradan Refah Partisi fırladı. Şimdi yine aday çıkarmayın’ diyorlar. Ama şimdi o dönemki şartlar yok. Karşımızda solcu bir aday ya da parti de yok. Kendisini solcu olarak tanımlayan

CHP’li bir seçmen gidip ülkücüye oy verecekse, ben solcu bir aday çıkarıyorum. Gelsin bana versin, oraya vermesin oyunu.”

‘CHP KAPATILSIN’ DİYENLER ORADA

2015 yılında eski Genel Başkan Masum Türker ve ekibinin ittifak teklifi için CHP’ye gittiğini anlatan Aksakal, “Kemal bey önce kabul etti, sonra baktı ki istedikleri pozisyon oluşmuyor, geri çekildi. ‘Partiyi kapatıp gelsinler’ dedi. Eskiden 10 Aralık hareketi vardı, ‘CHP kapatılmalı, vakıf haline getirilmeli’ diyordu. ‘CHP sosyal demokrat parti değildir’ diyen adamlar, şimdi CHP yönetiminde. Biz ‘Bunlar solun önünde engel’ deyince ortalığı yıkıyorlar” dedi.

Millet İttifakı çorba gibi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, muhabirimiz Nur Banu Aras’a açıklamalarda bulundu.

CHP’nin kendilerine ittifak teklifinde bulunmadığını vurgulayan Önder Aksakal, CHP tabanının yönetime “SP, DP, İP’le, hatta HDP ile bile ittifak yapıyorsun da neden DSP’ye gitmiyorsun” diye baskı yaptığını söyledi. Aksakal, CHP öncülüğünde kurulan Millet İttifakı’nı da şöyle değerlerlendirdi: “Orası sebzeli mercimek çorbası gibi. İçinde her türlü sebze var. Dincisi var, ülkücüsü var, liberali, kürtçüsü, sosyalisti var. Ne kadar lezzetli olacak, 31 Mart’ta göreceğiz.”

SADECE 22 ADAY CHP’DEN GELDİ

CHP’den DSP’ye geçişlerle ilgili bilgi veren Aksakal, 433 seçim bölgesinde aday çıkardıklarını, bu adayların sadece 22’sinin CHP’den geldiğini, 2’sinin ise mevcut belediye başkanı olduğunu söyledi. DSP’ye geçişleri “ahlak dışı” olarak yorumlayan CHP’lilere tepki gösteren Aksakal, sert konuştu: “Seyit Torun, Yılmaz Büyükerşen, DSP’nin belediye başkanıyken CHP’ye geçmişti. Onlar ahlaklı oluyor da bize gelenler mi ahlaksız?”