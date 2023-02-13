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Dünya Kupası konteynerleri Katar’dan yola çıktı

Katar, Dünya Kupası organizasyonu için özel ürettiği konteyner evleri, depremzedeler için Türkiye’ye göndermeye başladı. 306 konteyner evin yüklendiği ilk gemi Katar’dan dün yola çıktı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Katar'dan gelen konteyner evler.

Katar'dan gelen konteyner evler.

Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü Türkiye'ye göndermeye başladı. 306 konteyner evin yüklendiği ilk gemi Doha Uluslararası Hamed Limanı’ndan Türkiye’ye doğru dün yola çıktı. Kardeş ülke Katar’ın Türkiye’ye gönderdiği konteynerlerin, geçen yıl ev sahipliği yaptığı FİFA Dünya Kupası organizasyonunda kullanılmak üzere özel üretilen konutlar olduğu öğrenildi.

2 ODA, MUTFAK VE TUVALETLİ

2 odalı, mutfağı ve banyo-tuvaleti olan konteyner evlerin gemiye yüklendiği başkent Doha'daki Uluslararası Hamed Limanı'nda açıklamalarda bulunan Katar Kalkınma Fonu Direktörü Halife bin Casim el-Kevari; yola çıkardıkları ilk kargo gemisiyle 306 adet konteyner evin yollandığını ifade etti. Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner evin sevk işlemlerine başladıklarını ifade eden Kevari, kalan kısımların hızlı bir şekilde gönderimi için de çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Depremzedeler konteyner yapıyor
Depremzedeler konteyner yapıyor

Deprem bölgesi Malatya’da, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayan Kızılay Sistem Yapı’ya ait, Barınma Sistemleri Üretim Fabrikası’ndaki çalışmaları Yeni Şafak muhabiri Emre Ün, yerinde inceledi. Kızılay Sistem Yapı Genel Müdürü Üzeyir Pala, barınma ihtiyacının giderilmesi noktasında yapılan çalışmaları Yeni Şafak muhabiri Emre Ün’e anlattı. Pala, fabrika çalışanlarının çoğunun depremden zarar gördüğünü, yakınlarını kaybettiğini, ve evlerinin yıkıldığını söyledi. Bu kısıtlı imkanlara rağmen Üzeyir Pala, çalışanlarıyla birlikte, büyük bir hızla işe koyulduklarını ifade etti. Fabrikanın kısa vadede depremzedeler için üretmek istediği konteyner sayısını Pala, günlük elli olarak açıkladı.


#Deprem
#Katar
#Konteyner
1 saat önce
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Dünya Kupası konteynerleri Katar’dan yola çıktı
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