Dünya Kupası konteynerleri Katar’dan yola çıktı

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Katar'dan gelen konteyner evler.
Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü Türkiye'ye göndermeye başladı. 306 konteyner evin yüklendiği ilk gemi Doha Uluslararası Hamed Limanı’ndan Türkiye’ye doğru dün yola çıktı. Kardeş ülke Katar’ın Türkiye’ye gönderdiği konteynerlerin, geçen yıl ev sahipliği yaptığı FİFA Dünya Kupası organizasyonunda kullanılmak üzere özel üretilen konutlar olduğu öğrenildi.
2 odalı, mutfağı ve banyo-tuvaleti olan konteyner evlerin gemiye yüklendiği başkent Doha'daki Uluslararası Hamed Limanı'nda açıklamalarda bulunan Katar Kalkınma Fonu Direktörü Halife bin Casim el-Kevari; yola çıkardıkları ilk kargo gemisiyle 306 adet konteyner evin yollandığını ifade etti. Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner evin sevk işlemlerine başladıklarını ifade eden Kevari, kalan kısımların hızlı bir şekilde gönderimi için de çalışmalarının devam ettiğini söyledi.