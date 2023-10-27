Dünya liderlerine miting daveti

İsrail’in Filistin’e saldırılarının durdurulması için diplomatik girişimlerine devam eden Türkiye, diğer taraftan da bu zulme dur demek için yurdun dört bir yanında mitingler düzenliyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da yarın İstanbul’da “Büyük Filistin Mitingi”ne hazırlanıyor. İsrail vahşetine dikkat çekmek, Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhur İttifakı’nı oluşturan siyasi parti liderleri MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.

MİLYONLAR TEK YÜREK

Edinilen bilgilere göre mitinge yabancı devlet başkanları da davet edildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi’nin çağrıldığı miting için Libya, Lübnan, Ürdün’e de devlet başkanları düzeyinde davet gitti. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak. Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor. Parti bayrağı ve flamalarının kullanılmayacağı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki insanlık dışı ablukanın kabul edilemez olduğunu bütün dünyaya anlatacak.

MHP’den teşkilata çağrı

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP de miting için il başkanlıklarına yazı gönderdi. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın imzalı yazıda, “Filistin, Türkiye için asla ihmal edilemeyecek önemli bir davadır. Filistinli Müslümanların mukadderatı; Türkiye Türklüğünün yazgısıyla, bekasıyla iç içedir. Filistinli Müslümanların imdadına koşmak; Türk milleti için hem dinî, hem insani, hem de siyasi ve kültürel bir vecibedir. MHP teşkilatları, mitinge bütün yürekleri ve olanca varlıklarıyla katılacaklardır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bu husustaki talimatları, Genel Merkezimizce teşkilatlarımıza iletilmiştir” ifadeleri kullanıldı.







