Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne ve Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

09:0414/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Edirne ve Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçlerince kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Kırklareli'nde ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 18 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.




#düzensiz göçmen
#Edirne ve Kırklareli
#yasa dışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları sert düştü: Alım fırsatı mı? Bugün gram, çeyrek, yarım Cumhuriyet altını ne kadar? 14 Mayıs Çarşamba güncel fiyatlar