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Kırklareli'nde bir haftada 188 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada 188 düzensiz göçmen yakalandı

15:377/05/2025, Çarşamba
AA
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Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 188 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 188 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Öte yandan olaylarda kullanılan 3 araca el konuldu.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#düzensiz göçmen
#İl Jandarma Komutanlığı
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