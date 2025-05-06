İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, lastik bottaki 5'i çocuk 48 düzensiz göçmeni yakaladı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki 5'i çocuk 48 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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