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İzmir açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

07:3629/04/2025, вторник
AA
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Ekipler, lastik bottaki 11'i çocuk 31 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler, lastik bottaki 11'i çocuk 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 11'i çocuk 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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