Bakan Yerlikaya'dan açıklama: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ağrı ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya açıklamasında; 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandığını bildirirken detayları şöyle paylaştı;
Ağrı ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda;
42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı!
MASAK raporlarına istinaden yapılan mali takip sonucu şüphelilerin; göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında 214 milyon 535 bin TL değerinde suç gelirini banka ve kripto varlık borsalarına aktardığı tespit edildi.
Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Ağrı ve Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.