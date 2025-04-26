Bakan Yerlikaya'dan açıklama: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya açıklamasında; 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandığını bildirirken detayları şöyle paylaştı;

Ağrı ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda;

MASAK raporlarına istinaden yapılan mali takip sonucu şüphelilerin; göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında 214 milyon 535 bin TL değerinde suç gelirini banka ve kripto varlık borsalarına aktardığı tespit edildi.