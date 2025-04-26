Cami avlusunda iple boğulmuş kedi bulundu! Şüpheli 2 çocuk yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesindeki cami avlusunda bir kedi iple boğulmuş halde bulundu. Cami avlusunda bir kedinin iple boğulduğunu görenler, hemen ihbarda bulundu. Korkunç olayla ilgili şüpheli M.E.E. (16) ile U.E. (16) yakalandı. İşte detaylar.
23 Nisan'da gece saatlerinde yaşanan dehşet verici olay Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi Hz. Hatice Camisi'nin avlusunda meydana geldi. Cami avlusunda bir kedinin iple boğulduğunu görenler, hemen ihbarda bulundu.
Çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencileri M.E.E. (16) ile U.E.'nin (16) avluya girdikleri, 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldıkları belirlendi.
2 şüpheli yakalanırken, M.E.E.'nin elinde kedi tırmıklarına rastlandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.