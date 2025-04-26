İstanbul'daki depremin ardından acil durum ürünlerine yoğun talep: Powerbank ve yağmurluk satışları katlandı

"Perakendede bir dükkanda satılan ürünün fiyatını kontrol etmek zor ama online olunca kontrol etmemiz daha kolay oluyor. Pazar yerleri olarak bu konuda geçmişten tecrübeliyiz ve buna göre hareket ettik. İstanbul depreminin ardından çadır, batarya, yağmurluk, konserve gibi ürünlerde ciddi artışlar var. Bu ürünlerde depremin 1-2 gün öncesine göre yüzde 300-400'lere varan artışlar oldu. Bu süreçte tüketicilere her zaman güvenli alışverişi hatırlatmak istiyorum. Hangi siteden alışveriş yaptıklarına, sitenin adına mutlaka baksınlar, taklit sitelerden kaçınsınlar.

Böyle zamanlarda insanlar biraz da hızlı alışveriş yapıyor, detaylar gözden kaçabiliyor. Tüketiciler mutlaka 'Güven Damgası' olan platformlardan alışveriş yapsınlar."