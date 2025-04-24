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İstanbul’da çadır satış yerlerinde yoğunluk oluştu

İstanbul’da çadır satış yerlerinde yoğunluk oluştu

08:5224/04/2025, четверг
IHA
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Geceyi dışarıda geçirmek isteyenler çadır satış yerlerine koştu.
Geceyi dışarıda geçirmek isteyenler çadır satış yerlerine koştu.

İstanbul’da yaşanan depremin ardından geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar çadır satış yerlerine akın etti. Çadır satış yerlerinde oluşan yoğunluk kameraya yansıdı.

İstanbul’un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar evlerine giremeyip park ve açık alanlara akın etti.

Deprem çadır satışlarını artırdı

Geceyi dışarıda geçirmek isteyenler çadır satış yerlerine koştu.


Vatandaşlar ailedeki sayılarına göre çadırlarını alıp çeşitli yerlerde kurarak sabahlayacak.


Çadır satış yerlerinde oluşan yoğunluk kameraya yansıdı.


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