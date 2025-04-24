İstanbul’da çadır satış yerlerinde yoğunluk oluştu

Geceyi dışarıda geçirmek isteyenler çadır satış yerlerine koştu.
İstanbul’da yaşanan depremin ardından geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar çadır satış yerlerine akın etti. Çadır satış yerlerinde oluşan yoğunluk kameraya yansıdı.
İstanbul’un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar evlerine giremeyip park ve açık alanlara akın etti.
Deprem çadır satışlarını artırdı
Deprem çadır satışlarını artırdı
Geceyi dışarıda geçirmek isteyenler çadır satış yerlerine koştu.
Vatandaşlar ailedeki sayılarına göre çadırlarını alıp çeşitli yerlerde kurarak sabahlayacak.
Çadır satış yerlerinde oluşan yoğunluk kameraya yansıdı.
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