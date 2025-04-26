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Fethiye merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Fethiye merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

12:1626/04/2025, Cumartesi
IHA
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Göçmen kaçakçılarına operasyon yapıldı
Göçmen kaçakçılarına operasyon yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takip neticesinde harekete geçti.


Muğla merkezli olarak İstanbul, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Karaman, Antalya, Aydın, Rize ve Samsun illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal, çeşitli belgeler ve araçlara da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Fethiye Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan 12 zanlı, "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#fethiye
#muğla
#Göçmen Kaçakçılığı
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