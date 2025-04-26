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Adana'da sağanak sele neden oldu

Adana'da sağanak sele neden oldu

12:0726/04/2025, Cumartesi
DHA
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Adana
Adana

Adana'da etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu. Yoğun yağışın iki saat boyunca aralıksız sürmesi, trafikteki sürücülere ve sokakta bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle trafikteki sürücüler ve sokaktaki vatandaşlar, zor anlar yaşadı.


Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar otoparkı ile Metal Sanayi Sitesi adeta göle döndü.



Sanayi esnafı iş yerlerinin ve malzemelerinin su içinde kaldığını, mağdur olduklarını söyledi. Aşırı yağışlarda her zaman aynı tabloyla karşılaştıklarını belirten esnaf, Adana'nın altyapı anlamında atıl kaldığını belirtti.


Öte yandan Fevzipaşa Mahallesi 48043 Sokak'ta aşırı yağış nedeniyle göle dönen yolda bir hafriyat kamyonu çukura saplanarak yan yattı.





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