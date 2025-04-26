Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Minibüs kullanırken film izliyordu: Yolcuların hayatını hiçe sayan o şoföre para cezası

Minibüs kullanırken film izliyordu: Yolcuların hayatını hiçe sayan o şoföre para cezası

12:4726/04/2025, السبت
Yeni Şafak
DHA
Sonraki haber
Eskişehir'de minibüs kullanırken film izleyen şoföre idari para cezası
Eskişehir'de minibüs kullanırken film izleyen şoföre idari para cezası

Eskişehir'de şehir içi yolcu minibüsü kullanan K.P., önceki gün cep telefonunu aracın bir yanına sabitleyip, film izlerken aynı zamanda sürüş halinde olduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme geldi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçti.

Eskişehir'de minibüs kullanırken yan tarafa koyduğu cep telefonundan film izlediği görülen şoför K.P.'ye idari para cezası uygulandı, hakkında adli soruşturma başlatıldı.


Eskişehir'de şehir içi yolcu minibüsü kullanan K.P., önceki gün Eskişehir-Bursa Çevre Yolu'nda seyrederken cep telefonunu bir yana sabitleyip, film izledi. Minibüsteki yolcular, şoförün bu anlarını cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçti.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüs şoförü K.P.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nu uyarınca idari para cezası uyguladı. Aynı zamanda şoför K.P. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli soruşturma başlatıldı.


Şoför K.P.'nin polis merkezinde ifadesi alındı. Soruşturma sürüyor.



#eskişehir
#minibüs
#Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS (TYT-AYT-YDT) SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI: Üniversite sınavı yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?