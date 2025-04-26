Kur'an-ı Kerim'e sessiz yolculuk: İşitme engelli kadınlar işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

İşaret dili eğitmeni Arzu Geloğlu da özel gereksinimli kursiyerlere bu eğitimi vermenin güzel duygu olduğunu dile getirerek, "Çok şükür ki her yıl aramıza yenilerini katıyoruz. Sakarya'nın 16 ilçesinden gelen öğrencilerimiz var çünkü kursumuz Sakarya'da ilk ve tek. Kursumuz saat 9.00'da başlıyor, saat 12.30'da bitiyor. Temel eğitim adı altına haftanın 5 günü devam ediyor. Eylülde başlıyoruz, mayıs ayının sonunda kursumuz bitiyor." diye konuştu.