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Trump ve Zelenski Papa'nın cenazesinde görüştü

Trump ve Zelenski Papa'nın cenazesinde görüştü

12:5426/04/2025, Cumartesi
DHA
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Zelenski - Trump.
Zelenski - Trump.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Papa Franciscus'un cenaze töreninden önce bir araya geld

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Papa Franciscus'un cenaze töreninden önce ‘çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.


  • Cheung, “Görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı ilerleyen günlerde açıklanacak” dedi.

Ukrayna liderinin sözcüsü Sergey Nikiforov da görüşmenin gerçekleştiğini açıklayarak törenden sonra başka bir görüşmenin beklenmediğini aktardı.




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