Yeni ticaret anlaşmaları yolda: Trump tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump , TIME dergisine kapak oldu.





Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk 100 gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu TIME röportajında Çin ve ticaret savaşları konusunda da dikkat çekici açıklamalarda bulundu.





22 Nisan’da gerçekleştirilen bir saatlik röportajda konuşan Trump, ikinci döneminin ilk üç ayını "dizginlenemez bir başarı" olarak tanımlarken, "Yaptığım şey, tam olarak kampanyamda yürüttüğüm şey” dedi.





"ABD bu dünyanın mağazası"





Trump, gümrük tarifelerine olan yaklaşımını açıklarken ABD’yi “dünyanın dev mağazası” olarak tanımladı. “Ben bu dev mağazayım. Herkes burada alışveriş yapmak istiyor. Amerikan halkı adına bu mağazanın sahibiyim ve fiyatları ben belirliyorum” ifadelerini kullanan Trump, tarifelerin halen gerekli olduğunu savundu.





"Tarifeler uygulanmaya devam ederse bu zaferdir"





Trump, “Tahvil piyasası tedirgindi ama ben değildim” diyerek piyasadaki belirsizliklere rağmen kararlılığını vurguladı. ABD’nin bir yıl sonra halen yüksek tarifelerle ticaret yapıyor olmasının “tam bir zafer” anlamına geleceğini belirtti.





Cumhurbaşkanı Jinping ile diyalog sürüyor





Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in kendisini aradığını ve yönetiminin Çin ile anlaşma yapmak için aktif görüşmeler yürüttüğünü söyledi. “Bu onun zayıf olduğunu göstermez” diyen Trump, anlaşmaların duyurulmasının birkaç hafta içinde mümkün olduğunu belirtti.





Başkan ayrıca, "Kendilerini rahat hissedecekleri bir rakam var. Ama bizden trilyonlarca dolar kazanmalarına izin veremeyiz" şeklinde konuştu.







