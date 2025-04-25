Piyasalarda gün ortası: İşte son dakika euro ve dolar fiyatları

Dün 9.490,90 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 9.510,14 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,57 puan ve yüzde 0,10 değer kaybıyla 9.481,33 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.470,08, en yüksek 9.531,35 puanı gördü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.