Trump: Netanyahu'ya Gazze'de insanlar acı çekiyor dedim

ABD Başkanı Donald Trump, uçağında gazetecilere Netanyahu ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze'ye iyi davranılması gerektiğini söylediğini belirterek, gazetecilerin insani yardımların ulaşmasına yönelik sorularına ise, "Halledeceğiz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, "Gazze konusu gündeme geldi ve ben de ‘Gazze'ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor' dedim" ifadelerini kullandı.
"Pakistan ve Hindistan arasında büyük bir gerilim var"
Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin de konuşan Trump, Hindistan ve Pakistan'ın liderlerini tanıdığını belirterek, "Bir şekilde bunu halledecekler. Pakistan ve Hindistan arasında büyük bir gerilim var, ancak her zaman vardı" dedi.
Trump, her iki ülkenin liderleri ile iletişim kurup kurmayacağı sorusuna yanıt vermedi.