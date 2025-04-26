Trump: Netanyahu'ya Gazze'de insanlar acı çekiyor dedim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, "Gazze konusu gündeme geldi ve ben de ‘Gazze'ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor' dedim" ifadelerini kullandı.

"Gazze konusu gündeme geldi ve ben de ‘Gazze'ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor' dedim"

"Gazze konusu gündeme geldi ve ben de ‘Gazze'ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor' dedim"

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bu hafta başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Trump, Netanyahu'yu, yıkıma uğramış Gazze Şeridi'ne yiyecek ve ilaç gönderilmesine izin vermesi için zorladığını söyledi. ABD Başkanı Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bu hafta başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Trump, Netanyahu'yu, yıkıma uğramış Gazze Şeridi'ne yiyecek ve ilaç gönderilmesine izin vermesi için zorladığını söyledi. ABD Başkanı Trump,

"Getiriyoruz. Bunu halledeceğiz. Çok büyük bir ilaç ve yiyecek ihtiyacı var"

"Getiriyoruz. Bunu halledeceğiz. Çok büyük bir ilaç ve yiyecek ihtiyacı var"

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin de konuşan Trump, Hindistan ve Pakistan'ın liderlerini tanıdığını belirterek, "Bir şekilde bunu halledecekler. Pakistan ve Hindistan arasında büyük bir gerilim var, ancak her zaman vardı" dedi.