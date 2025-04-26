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Trump: Netanyahu'ya Gazze'de insanlar acı çekiyor dedim

Trump: Netanyahu'ya Gazze'de insanlar acı çekiyor dedim

00:1626/04/2025, Cumartesi
IHA
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ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, uçağında gazetecilere Netanyahu ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze'ye iyi davranılması gerektiğini söylediğini belirterek, gazetecilerin insani yardımların ulaşmasına yönelik sorularına ise, "Halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, "Gazze konusu gündeme geldi ve ben de ‘Gazze'ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor' dedim" ifadelerini kullandı.


ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bu hafta başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Trump, Netanyahu'yu, yıkıma uğramış Gazze Şeridi'ne yiyecek ve ilaç gönderilmesine izin vermesi için zorladığını söyledi. ABD Başkanı Trump,
"Gazze konusu gündeme geldi ve ben de ‘Gazze'ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor' dedim"
ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump

Gazetecilerin yardım erişim noktalarının açılması konusunu gündeme getirip getirmediği sorusuna ise Trump,
"Getiriyoruz. Bunu halledeceğiz. Çok büyük bir ilaç ve yiyecek ihtiyacı var"
şeklinde cevap verdi. Netanyahu'nun nasıl yanıt verdiği sorusuna ise Trump, "Bu durumu olumlu karşıladı" şeklinde cevap verdi.

"Pakistan ve Hindistan arasında büyük bir gerilim var"

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin de konuşan Trump, Hindistan ve Pakistan'ın liderlerini tanıdığını belirterek, "Bir şekilde bunu halledecekler. Pakistan ve Hindistan arasında büyük bir gerilim var, ancak her zaman vardı" dedi.

Trump, her iki ülkenin liderleri ile iletişim kurup kurmayacağı sorusuna yanıt vermedi.



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