Filistin destekçisi öğrenci avına çıkan Trump yönetiminden gözaltı itirafı

ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) bir avukat, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ilistinli aktivist Mahmud Halil'in avukatlarına karşı savunma amacıyla mahkemeye yeni bir dosya teslim etti. Dosyada 8 Mart'ta yetkililerin, "Halil'in varlığının veya aktivitelerinin, ABD için ciddi dış politika sonuçlarına yol açabileceği" gerekçesiyle ülkeden gönderilebileceğini bildirdiği aktarıldı.

Ardından yetkililerin kendilerini tanıtarak Halil ve eşi Nur Abdalla'ya yaklaştığı ifade edilen dosyada, çiftin oturma izinleri olduğuna ilişkin belgeleri gösterdiği kaydedildi. Dosyada, daha sonra yetkililerin kimlik tespiti sırasında Halil'e "işbirliği yapmasını" söylediği ancak Halil'in bunu reddederek, olay yerinden ayrılacağını belirttiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine yetkililerin, Halil'in "ülkeden kaçma riski olduğuna inandığını ve gözaltına alınmasının gerekli olduğunu" söylediği, bu nedenle Filistinli aktivistin "gözaltı kararı" olmadan gözaltına alındığı ifade edildi. Daha sonra Halil'in önce ICE'nin New York'taki bir ofisine götürülerek, gözaltı kararının burada kendisine tebliğ edildiği bilgisi dosyada yer aldı.

Halil'in avukatlarından açıklama

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden (ACLU) yapılan açıklamada, Halil'in "işbirliği yapmayı reddettiği ve kaçmayı planladığına" ilişkin iddiaların yanlış olduğu, olay anındaki videoların ve tutanakların bu ifadelerle çeliştiği belirtildi.

Halil'i temsil eden avukat Marc Van Der Hout da ABD'li yetkililerin, olay anında Halil'e hakkında gözaltı kararı olduğunu söylediğini ancak bu kararın aslında bulunmadığını hükümetin sunduğu dosyadan yeni öğrendiklerini aktardı.

Van Der Hout, hükümetin bu açıklaması nedeniyle şaşkınlığa uğradıklarını belirterek, "Bu DHS'in, yasalar uyarınca bu işlemlerin sonlandırılmasını gerektiren korkunç bir davranışı ve göçmenlik mahkemesinin bu yönde karar alacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halil'i temsil eden avukatlardan Amy Greer da yaptığı açıklamada, "Bugün Mahmud'a neden gözaltı kararını hiç göstermediklerini öğrendik çünkü bu karar yoktu." ifadesini kullandı.

Greer, Trump yönetiminin, "Halil'in kanunsuz gözaltına alınmasını meşrulaştırmaya çalıştığını" vurguladı.

ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Benzer gerekçelerle Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı.













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