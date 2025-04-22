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Trump Orta Doğu turuna çıkıyor

Trump Orta Doğu turuna çıkıyor

21:3322/04/2025, Tuesday
IHA
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenen Orta Doğu turunun tarihi netleşti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaretler hakkında detay verilmedi.




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