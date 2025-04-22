ABD Başkanı Trump: Netanyahu ile her konuda aynı taraftayız

Donald Trump, Gazze Kasabı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkındaki açıklamasında görüşmelerinin çok iyi geçtiğini ve her konuda aynı tarafta olduklarını ifade ederken, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planı için acelesinin olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.
İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını ötelemiyoruz
Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi açısından önem taşıyor.
Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın daha geniş bir açıklama yapması bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, 18 Nisan'da, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda bir acelesinin olmadığını ifade etmişti.