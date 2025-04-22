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ABD Başkanı Trump: Netanyahu ile her konuda aynı taraftayız

ABD Başkanı Trump: Netanyahu ile her konuda aynı taraftayız

19:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
AA
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ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesini Truth Social hesabından açıkladı.
ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesini Truth Social hesabından açıkladı.

Donald Trump, Gazze Kasabı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkındaki açıklamasında görüşmelerinin çok iyi geçtiğini ve her konuda aynı tarafta olduklarını ifade ederken, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planı için acelesinin olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran müzakereleri devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından
"her konuda aynı tarafta oldukları"
mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında,
"Az önce İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile ticaret ve İran gibi pek çok konuyu görüştüm. Görüşme çok iyi geçti, onunla her konuda aynı taraftayız."
ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını ötelemiyoruz

Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi açısından önem taşıyor.

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın daha geniş bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 18 Nisan'da, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda bir acelesinin olmadığını ifade etmişti.



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