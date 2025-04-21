Saldırılarını 'Signal' grubunda paylaşan ABD Savunma Bakanı suçu basın mensuplarına attı

Beyaz Saray'da düzenlenen Paskalya töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplayan ABD Savunma Bakanı Hegseth, Yemen'e saldırı planlarını Signal uygulaması üzerinden yakınlarıyla paylaştığı iddiasıyla ilgili sorulara tepki gösterdi. Hegseth, yalan haber medyasıyla savaştıklarını aktarırken ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı'nın Yemen'de çok iyi işler çıkarttığını ifade etti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'e saldırı planlarını Signal uygulaması üzerinden yakınlarıyla paylaştığı iddiasıyla ilgili gazetecilerin sorularına tepki gösterdi.
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen Paskalya töreninde basın mensuplarının Yemen'le ilgili sorularını yanıtladı.
Hegseth, New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve kendisinin Yemen'e saldırı planlarını Signal uygulaması üzerinden bazı yakınlarıyla paylaştığı iddiasını içeren haberle ilgili sorulara tepki gösterdi.
Hegseth, bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump'la konuşup konuşmadığı yönündeki bir soruya ise "Başkan'la konuştuk ve sonuna kadar aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde yanıt verdi.
Trump'tan Hegseth'e destek
Öte yandan aynı törende basın mensuplarının bu konuyla ilgili sorularına cevap veren Trump, medyayı "yalan habercilik" yapmakla suçladı ve Hegseth'in çok iyi bir iş çıkardığını ifade etti.
ABD Savunma Bakanı Hegseth'in, ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının da bulunduğu bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.
Gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi
The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.
Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Bakan Pete Hegseth'in Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarla ilgili hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.